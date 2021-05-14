РИАМО - 14 мая. В столице будут судить мужчину, который обвиняется изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте «МВД медиа».

В марте жителя столицы задержали полицейские. Мужчина подозревался в изготовлении фальшивых сертификатов о прививке от коронавируса без прохождения вакцинации. Сертификаты, цена которых составляла 4-5 тыс. рублей, задержанный продавал через интернет.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в Бабушкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что мужчина обвиняется в преступлениях, предусмотренных статьей 327 УК РФ. Предварительное расследование дела завершено.

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