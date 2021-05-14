РИАМО - 14 мая. В столице планируется капитальный ремонт 14 пешеходных переходов, он закончится до конца года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В настоящее время ремонтируется по одному переходу по адресам: Ленинский проспект, дом 121/1 (у гостиницы «Салют»), Каширский проезд, дом 2, проспект Андропова, дом 60А. Переход на Пролетарском проспекте дом 10 уже отремонтирован.

В рамках ремонта планируется замена старой керамической плитки со стен на гранитную облицовку. Этот же камень будет использоваться для того, чтобы замостить лестничные сходы. Кроме того, будет проведен ремонт систем электрооборудования, водоотведения, отопления, а также вентиляции.

Помимо прочего, работы предполагают обработку гранитных ступеней и переходных площадок посредством специального материала, призванного защищать от скольжения, а также оборудование лестничных сходов и пандусов переходов подогревом ступеней.

Ремонт не доставит неудобств пешеходам в связи с тем, что часть перехода всегда остается открытой.

Ремонт пешеходных переходов в текущем году запланирован по адресам: город Зеленоград, корпус 1462, улица Саломеи Нерис, дом 6, Онежская улица, дом 2, корпус 3, улица Новая Башиловка, дом 16, 106 км МКАД, владение 4А, шоссе Энтузиастов, дом 98, Малая Тульская улица, дом 24, 5-й Донской проезд, дом 23, Новочеремушкинская улица, дом 66, Балаклавский проспект, дом 12, корпус 3.