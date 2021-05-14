РИАМО - 14 мая. В московских пунктах вакцинации от коронавируса появился препарат «ЭпиВакКорона», он разработан в научном центре Роспотребнадзора «Вектор», сообщает «Интерфакс».

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что пройти вакцинацию препаратом можно в пунктах при поликлиниках города.

Ракова добавила, что на приеме гражданин может сообщить врачу о препарате, который желает. Сам процесс вакцинации займет не более 40 минут, где 30 минут после введения препарата отводится на наблюдение.

Ранее в городских пунктах вакцинации граждане могли вакцинироваться только препаратом «Спутник V», который был создан в институте имени Гамалеи при Минздраве России.

«ЭпиВакКорона» – вторая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. Препарат был зарегистрирован 13 октября прошлого года.

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