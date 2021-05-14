РИАМО - 14 мая. В столице объявили конкурс на выбор подрядчика по ароматизации вагонов метро, всего должно быть ароматизировано 1944 вагона, соответствующая закупка опубликована в единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная цена контракта составляет 95,1 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимают по 7 июня.

Согласно техзаданию, исполнитель должен будет улучшить качество воздуха в 1944 вагонах с помощью ароматизации. При этом исполнитель должен будет монтировать и обслуживать оборудование. Услуги должны будут оказываться ежедневно.

Кроме того, исполнитель должен согласовать с заказчиком не мене четырех видов аромата, при этом общий перечень предлагаемых ароматов должен быть не меньше десяти.