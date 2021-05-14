РИАМО - 14 мая. Опция «Моему контакту нужна помощь» появилась в мобильном приложении «112 МО», с ее помощью жители Подмосковья могут вызвать экстренную помощь для номера из контактной книги, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С мобильным приложением «112 МО» жителям Подмосковья стал доступен вызов спецслужб в одно касание. После обновления платформы у пользователей появилась возможность вызвать экстренную оперативную службу своим близким, чей номер указан в «связанных контактах» приложения, – для этого появилась кнопка «Моему контакту нужна помощь», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Опция «Моему контакту нужна помощь» доступна при нажатии в приложении на кнопку «112» – ее необходимо выбрать в выпадающем меню. Кнопка переводит оператора на звонок абоненту.

Также появилась функция включения аварийного звукового сигнала, если человек не может сам вызвать помощь. Долгое нажатие на кнопку «Я здесь, мне нужна помощь» вызывает службу 112 и включает обратный отсчет на экране телефона до начала звукового сигнала. Чтобы остановить сигнал нужно нажать на обратный отсчет.

Также в приложение стало работать автоматическое предупреждение об уровне погодной опасности: критическая, высокая, средняя, низкая.

«На сегодняшний день приложение позволяет пользователям видеть движение машины скорой помощи, бригады аварийной службы газовой сети на ваш вызов, знать, где находятся ваши родные и близкие, видеть их местоположение на интерактивной карте, вызвать врача на дом, оперативно сообщить о происшествии, вызвать необходимые экстренные службы и многое другое», – сказал руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский.

Приложение запущено в 2017 году и не имеет аналогов в России.

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