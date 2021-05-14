РИАМО - 14 мая. В столице в майские праздники во время проверки 545 объектов коммунально-бытового назначения в 72 из них были выявлены нарушения выполнения противоэпидемических мероприятий, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, 13 объектов опечатали, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Самое большое количество нарушений было выявлено в салонах красоты, магазинах промышленных товаров, а также в фитнес-центрах. Кроме этого, специалисты надзорного ведомства установили факты функционирования пяти кальянных.

Самым распространенными нарушениями стали непроведение дезинфекции по режимам, эффективным против вирусов, несоблюдение в помещениях масочного режима и норм социальной дистанции, а также невыполнение обеззараживания воздуха в условиях отсутствия эффективных против вирусов фильтров в системах вентиляции и другие. Было составлено 62 протокола о нарушениях.

Помимо прочего, в связи с грубыми нарушениями требований применен временный запрет деятельности, а также опечатаны пять кальянных, три салона красоты, два магазина по реализации промышленных товаров, выставочный зал «Люмьер-Холл», хостел, развлекательный (батутный) центр.

На столичных объектах продолжается контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

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