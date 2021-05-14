РИАМО - 14 мая. В столице вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 1,3 млн человек, сделать прививку можно в 100 пунктах вакцинации в поликлиниках и частных медицинских организациях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, вакцинацию проводят выездные бригады в общественных местах и в павильонах «Здоровая Москва», которые находятся в парках.

На последней неделе в городе зафиксировали рост заболеваемости Covid-19. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что в целом ситуация стабильная, рост числа заболевших – некритический.

Градоначальник также отмечал, что 99% привившихся от коронавируса не болеют после вакцинации.

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