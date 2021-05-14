РИАМО - 14 мая. Российский биотехнологический препарат «Артлегиа» для лечения пациентов с Covid-19 среднетяжелой формы поступил в клиники Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Препарат разработала группа компаний «Р-Фарм» и передала его на благотворительных началах в медицинские учреждения, подведомственные Минздраву Подмосковья.
Генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев надеется, что лекарство поможет укрепить здоровье населения, а также снизить количество смертности и тяжелых осложнений после ковида.
Необходимый запас лекарств от коронавируса имеется в Подмосковье для всех стационарных и амбулаторных пациентов.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 258 760 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 976 человек. Выздоровели и выписались 212 198 человек.
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