РИАМО - 14 мая. Российский биотехнологический препарат «Артлегиа» для лечения пациентов с Covid-19 среднетяжелой формы поступил в клиники Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Наши больницы уже получили партию нового препарата, разработанного в России, для пациентов с коронавирусом «Артлегиа» в количестве 1100 упаковок. Это поможет проводить более эффективное лечение пациентов», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Препарат разработала группа компаний «Р-Фарм» и передала его на благотворительных началах в медицинские учреждения, подведомственные Минздраву Подмосковья.

Генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев надеется, что лекарство поможет укрепить здоровье населения, а также снизить количество смертности и тяжелых осложнений после ковида.

Необходимый запас лекарств от коронавируса имеется в Подмосковье для всех стационарных и амбулаторных пациентов.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 258 760 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 976 человек. Выздоровели и выписались 212 198 человек.

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