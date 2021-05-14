РИАМО - 14 мая. 79 млн рублей достигла сумма платежей, которые подмосковные арендаторы областного и муниципального имущества, а также неразграниченных земель погасили с начала текущего в счет отсрочки за прошлый год, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«За аренду государственной неразграниченной земли поступили – 39,7 млн рублей, за муниципальное имущество и землю – 36,8 млн рублей, а за областную недвижимость – 2,5 млн рублей», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что самые большие суммы в счет платежей, которые были отсрочены, перечислили арендаторы в городских округах Электросталь – свыше 10,1 млн рублей, Одинцовский - 8,81 млн рублей, Щелково - 7,9 млн рублей, Люберцы - 7,7 млн рублей, Подольск - 5,6 млн рублей, Лобня - 5,2 млн рублей, Богородский - 3,9 млн рублей, Жуковский - 3,8 млн рублей, Балашиха - 3,6 млн рублей, Ступино - 2,8 млн рублей.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что шансом отсрочить арендные платежи воспользовались арендаторы по 775 договорам аренды на сумму свыше 381 млн рублей. В настоящее время арендаторы погасили уже 21% отсроченной суммы.

Отсрочка по оплате арендных платежей была введена законодательно в апреле прошлого года с целью поддержать предпринимателей, которые пострадали при пандемии отраслей экономики.