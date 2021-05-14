РИАМО - 14 мая. В Московском зоопарке проводится реконструкция, в частности, строится вход в зоопарк со стороны станции подземки «Баррикадная», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это будет двухэтажный павильон с билетными кассами, образовательным центром, сувенирными магазинами и кафе. Разгрузим главный вход», – написал Собянин в «ВКонтакте».

В настоящее время в зоопарке ведется строительства павильона «Ластоногие», который представляет собой пять бассейнов с помещениями для морских животных. В павильоне планируется создать условия, которые будут максимально приближены к природным.

Для того, чтобы посетители смогли проще перемещаться между старой и новой частями городского зоопарка, реконструируют пешеходный мост через улицу Большую Грузинскую. Ширина моста будет увеличена с четырех до девяти метров.

Ранее в зоопарк был привезен белый медвежонок, которого спасли на севере. В настоящее время новый обитатель зоопарка осваивает жилье.

Реконструкция зоопарка ведется для того, чтобы и обитатели, и гости этого места чувствовали себя комфортно.