РИАМО - 14 мая. Международный аэропорт Шереметьево в мае следующего года планирует возобновить обслуживание международных рейсов в терминале С, сообщает ТАСС.

«В этом году планируем начать реконструкцию терминала F. Реконструкция предусмотрена только внутри здания - экстерьер сохранится в нынешнем виде, в частности будет произведена замена багажной системы», – сказал первый заместитель генерального директора по производству аэропорта Андрей Никулин.

Он добавил, что вначале будет реконструирован терминал F, а после, уже в мае 2022 года, планируется возобновление обслуживания в терминале С.

Консервация терминала С была проведена в конце марта прошлого года в связи с отсутствием пассажиров на фоне коронавирусной инфекции.

Аэропорт Шереметьево представляет собой один из четырех основных аэропортов Москвы.