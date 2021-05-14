РИАМО - 14 мая. Международный аэропорт Шереметьево в мае следующего года планирует возобновить обслуживание международных рейсов в терминале С, сообщает ТАСС.
Он добавил, что вначале будет реконструирован терминал F, а после, уже в мае 2022 года, планируется возобновление обслуживания в терминале С.
Консервация терминала С была проведена в конце марта прошлого года в связи с отсутствием пассажиров на фоне коронавирусной инфекции.
Аэропорт Шереметьево представляет собой один из четырех основных аэропортов Москвы.
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