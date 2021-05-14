РИАМО - 14 мая. Синяки можно считать «плохими» и опасными, если они появляются не от удара, а представляют собой варикозные образования, сообщил хирург-флеболог, врач УЗИ-диагностики Амиран Демуров.

«Первый вариант, когда кровь попала под кожу, вышла из сосуда, это именно синяк. Тогда надо определяться с объемом гематомы», - сказал Амиран Демуров в интервью радио Sputnik.

Такие синяки проходят сами через 10-15 дней. Можно принимать гепариносодержащие препараты для ускорения процесса. Если синяк сильный и крови много, то можно наблюдаться у хирурга, чтобы не возникло нагноения.

Если же синяки возникают от варикоза сами по себе, то представляют из себя сосудистые образования в виде звездочек и расширенные мелкие вены. Это говорит о нарушениях свертываемости крови.

«В таком случае нужна консультация флеболога, ультразвуковое обследование, чтобы разобраться в ситуации – это поверхностный, косметический вариант или верхушка более серьезных заболеваний, которые, если их не лечить, опасны осложнениями, в том числе и тромбообразованием. Варикозное расширение вен обязательно надо лечить» - подчеркнул врач.

После приема кроверазжижающих препаратов, которые назначают в таких случаях, тоже могут возникать небольшие гематомы. Это происходит из-за того, что время кровотечения увеличивается из-за изменений свертывающей системы.