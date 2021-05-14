РИАМО - 14 мая. Разницу между «белым» и «серым» смартфоном можно увидеть, если заглянуть в список предустановленных программ, сообщил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

«По составу «железа», то есть по тому, что находится внутри, «серые» смартфоны от «белых» не отличаются. Отличие есть в предустановленном ПО. Отечественные программы внедряются только на смартфоны, которые официально продаются в России», – сказал Вакулин в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что отсутствие ПО на «сером» гаджете можно поправить, однако такой смартфон предполагает другие хлопоты, с которыми может столкнуться владелец. Так, если гаджет был куплен не на рынке РФ, то у его владельца возникают неудобства с гарантией, так как при обращении в официальный сервис производителя, он может отказать в обслуживании.

Вакулин отметил, что человек, купивший «серый» смартфон всегда может обратиться за помощью к мелким организациям, однако в таком случае он берет на себя ответственность за результат.

По словам эксперта, в случае, если после ремонта произойдет какая-то техническая поломка, вина будет лежать на владельце устройства. Если же говорить об официальном сервисе, то он дает возможность обратиться повторно.