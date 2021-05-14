РИАМО - 14 мая. Удаленная работа имеет как положительные стороны, так и недостатки. Портал Nation News выяснил, с какими трудностями чаще всего сталкиваются фрилансеры, а также узнал средний размер дохода от такого вида деятельности.

Фрилансер представляет собой человека, предлагающего услуги на специализированных медиаресурсах, которые называются биржами фрилансеров. Его работа складывается из отклика на частные объявления и часто связана с дизайном, копирайтингом и журналистикой, а также другими видами деятельности.

Фриланс не требует больших затрат в начале пути. Так, человеку, который хочет стать фрилансером, необходимы только компьютер и дополнительные техприспособления. К преимуществам работы, помимо упомянутых ранее, также относится возможность предметного разговора с заказчиком. Кроме того, фрилансер может работать отовсюду. Удовольствие для фрилансеров важнее высокого дохода.

Также к плюсам фриланса относится самостоятельный выбор работ и отказ от проектов, которые неинтересны фрилансеру.

К недостаткам такой работы относится необходимость искать новые заказы. Также такая работа подразумевает прямые затраты на приобретение премиум-аккаунтов и рекламных мест на биржах. Помимо прочего, деятельность фрилансера нуждается в расчетливости, которая необходима во время составления пула постоянных заказчиков. Эти составляющие связаны с доходом фрилансера, который не может быть стабильным из месяца в месяц. Из-за этого фрилансер должен вести бухгалтерию.