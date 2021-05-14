РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 мая. В Щелкове в 2021 году планируют отремонтировать более 50 дорог, помимо этого, внимание будет уделено экологии, сообщил глава Щелкова Андрей Булгаков.

В пятницу Булгаков выступил с ежегодным отчетом о работе.

«В целом, что касается ремонта дорог, — несмотря на все сложности прошлого года, а это и сокращение финансирования, и ограничения в работе заводов и предприятий, мы отремонтировали 46 объектов. В 2021 году на данные цели направим почти 200 миллионов, отремонтируем более 50 дорог», - сказал Булгаков.

Так, например, уже начались работы по расширению съезда с Заречной на Пролетарский проспект, также в этом году будет увеличена проезжая часть Советской улицы.

Еще одно важное направление - экология. Как отметил глава, недопустимая вещь – несанкционированные сбросы мусора. Для того, чтобы такого не было, работают девять фотоловушек, в этом году их количество будет увеличено. Это поможет пресекать появление мусорных куч, в том числе на территориях рядом с СНТ, в поселках и в лесопарках.

В Щелкове также планируют установить экопункты. Это специальные автоматы для приема тары. Каждый житель сможет сдать бутылку или банку и получить при этом бонусы, скидки. В ближайшее время на портале «Добродел» начнется голосование, которое определит места размещения таких пунктов.