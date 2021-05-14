РИАМО - 14 мая. В травмпункт района Орехово-Борисово Северное доставили мужчину с травмами после побоев, его избили неизвестные в парке «Царицыно», сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По словам потерпевшего, инцидент произошел 9 мая. У мужчины диагностировали закрытый перелом 7-9 ребер, пневмоторакс и параорбитальную гематому.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция проводит проверку.

В Москве в прошлом году полиция раскрыла более 4,7 тыс. преступлений, совершенных в составе организованных групп.