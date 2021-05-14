РИАМО - 14 мая. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с начала сезона в СНТ организованы мобильные пункты по вакцинации от коронавируса. В этих мобильных пунктах прививки от инфекции делают все больше дачников, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Мобильные пункты сами приезжают в СНТ. Бесплатно вакцинироваться может любой желающий без предварительной записи – место постоянной регистрации не имеет значения. С собой нужно взять только паспорт, полис ОМС и одобрение врача после осмотра, который проведут прямо в мобильном пункте.

Участковый врач-терапевт взрослой поликлиники Видновской РКБ Денис Коваленко рассказал, что особой популярностью такая услуга пользуется у жителей старшего возраста.

«Большинство - это пожилые люди. Добираться до поликлиники им трудно. Мы приехали в деревню Таболово уже второй раз. Сегодня пришло намного больше людей, чем ожидалось. Но вакцины много, все прошло хорошо. Люди сэкономили и время, и деньги», — отметил Коваленко.

Жители могут и сами организовать вакцинацию у себя на даче. Для этого им нужно обратиться в администрацию муниципалитета или по горячей линии местной ЦРБ.

«В таком возрасте, как у нас, не хотим сами болеть и других заразить. Дети и внуки следуют нашему примеру и остальных тоже призываем», — рассказала жительница Коломны Надежда Медведева.

Сделать прививки от коронавируса в регионе также можно в 231 кабинете в поликлиниках и более чем в 120 пунктах вакцинации в ТЦ. Места, где можно сделать прививку, отмечены на интерактивной карте на сайте covid.mz.mosreg.ru. Только в Коломне таким способом первый компонент вакцины получили более 23,5 тыс. человек, второй компонент - более 20,2 тыс.

«В среднем в день на вакцинацию приходят от 150 до 200 человек. Мы принимаем абсолютно всех жителей, независимо от места их прописки. Часы работы — с 8 утра и до 20 часов вечера, в выходные - с 8 до 14. Приглашаем на вакцинацию всех желающих, каждый может записаться любым доступным способом», — рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром поликлиники №1 в Коломне Ольга Шарова.

Прививки от Covid-19 также делают в клубах «Активное долголетие» и МФЦ. Записаться можно на федеральном и региональном порталах госуслуг, по телефону «122» и в своей поликлинике.

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