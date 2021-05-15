РИАМО - 15 мая. В субботу свой 71-й день рождения отмечает депутат Госдумы, почетный гражданин Московской области Лидия Антонова.

Антонова родилась 15 мая 1950 года в поселке Красково Люберецкого района Московской области. Она окончила Московский областной педагогический институт имени Н.К. Крупской по специальности учитель английского языка в 1972 г.

Антонова прошла путь от учителя средней школы до первого заместителя председателя правительства Московской области. Она стала инициатором создания первой в России действующей региональной программы развития образования, а также организатором системы церковно-школьного взаимодействия в Московской области.

Благодаря ее усилиям создана единая региональная образовательная сеть повышения квалификации работников образования, основана «Академия социального управления», реформирована сеть организаций профессионального образования Московской области, реализована модель повышения квалификации на основе кредитно-модульного подхода и балльно-рейтинговой оценки результатов обучения, установлены именные стипендии губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся успехи в науках, искусствах, спорте.

Под руководством Антоновой сформирована эффективно действующая система социальной защиты населения Подмосковья, улучшено состояние здравоохранения в регионе, реализована программа развития архивного дела в Московской области.

С 2000 по 2012 годы Антонова занимала посты министра образования правительства Московской области, министра образования региона. С 2012 по 2014 годы она была первым зампредом правительства Подмосковья. С 2014 по 2016 годы Антонова была представителем от Мособлдумы в Совете Федерации, членом комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. С 2016 года Антонова является депутатом Госдумы.

Антонова является действительным членом (академиком) Российской академии образования, членом президиума Российской академии образования, профессором, доктором педагогических наук. Она награждена орденом Почета, ведомственными наградами министерства образования и науки Российской Федерации, наградами Московской области. Антонова - заслуженный учитель Российской Федерации.

Постановлением губернатора Московской области ей присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».​