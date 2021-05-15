РИАМО – 15 мая. В субботу в Подмосковье проведут центральный день эколого-патриотической акции «Лес Победы», акция продлится до 25 мая, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Акцию «Лес Победы» проводят по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева во всех муниципалитетах. В рамках акции, которая проводится с 2013 года, высаживают деревья и кустарники в память о павших во время Великой Отечественной войны.

Акция началась 26 апреля. За это время посадили более 41 тыс. деревьев и кустарников.

Для участников акции подготовили свыше 670 участков, где можно высаживать деревья. В рамках акции сажают сирень, ели, акации, сосны, барбарис, дубы, жасмин, липы, боярышник, шиповник и другие деревья и кустарники.

Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подготовило интерактивную карту акции «Лес Победы». Посмотреть ее можно по ссылке. На интерактивной карте можно выбрать ближайшую точку проведения акции. Для каждой точки указаны адрес и точные координаты.

Сеянцы для акции выкапывали в подмосковных питомниках – Ульянинском, Сергиево-Посадском и Дмитровском. Сеянцы развозили по 19 лесничествам, их корни защищали от пересыхания. Часть сеянцев посадят во время акции «Лес Победы», а остальные – во время мероприятий по искусственному лесовосстановлению.

Всего в рамках акции планируют высадить более 280 тыс. кустарников и деревьев.