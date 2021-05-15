РИАМО - 15 мая. В субботу в 05:30 в Московском метрополитене стартует метромарафон в честь 86-летия подземки, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Участникам марафона нужно будет проехать все станции метро и Московского центрального кольца за один день. В этом поможет алгоритм от МФТИ – он выстроит оптимальный маршрут для участия в метромарафоне. Скачать маршрут можно по ссылке.

Марафон начинается и заканчивается на станции «Театральная». На всех чекпоинтах, указанных в маршруте, нужно будет сделать селфи. Снимки отправляются через специальную форму.

Те, кто успешно закончит метромарафон, получат эксклюзивные медали и другие ценные призы.

В прошлый раз все станции удалось объехать за 16 часов и 22 минуты.

Кроме того, в честь дня рождения метро на Северном речном вокзале проведут лекцию о его развитии, а на Кольцевой линии проводят экологическую акцию – на станциях рядом с билетными автоматами установили ящики для сбора ненужных чеков, которые отправятся на переработку для повторного использования.

15 мая Московскому метрополитену исполняется 86 лет.