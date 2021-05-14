РИАМО - 14 мая. 99% людей, которые сделали прививку от коронавируса, не болеют, а отказ от вакцинации повышает риск заразиться инфекцией, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«99% (людей – ред.) не болеют после вакцины (от коронавируса – ред.) У меня у самого почти скоро год будет, как получил прививку. Должен сказать, что титры (антител - ред.) до сих пор держатся и все нормально», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что прививку можно не делать, но тогда повышается риск заразиться коронавирусом.​

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки от инфекции можно сделать в городских поликлиниках, а также мобильных пунктах. Вакцинация проходит бесплатно и добровольно.

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