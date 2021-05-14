РИАМО - 14 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил 4-й полк ОДОН имени Дзержинского со 100-летием подразделения и с присвоением ордена Кутузова.

«Желаю успехов и здоровья военнослужащим и в дальнейшем с честью продолжать выполнять свой воинский долг. <...> Столетняя история ОДОН - это летопись мужества и отваги ее солдат и офицеров. Многие из них отдали жизнь ради порядка и безопасности нашей страны - вечная память героям», – написал Брынцалов в личном Instagram-аккаунте.

Награду, которой удостоился полк, прикрепили к боевому знамени в торжественной обстановке. Дивизия является одной из наиболее титулованных в РФ. Военнослужащие дивизии были участниками наиболее ответственных и сложных операций. Так, во время Великой Отечественной войны, военнослужащие сражались в рядах советской армии, искореняли бандформирования в Чечне и обеспечивали порядок в Москве.

Четвертый полк ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского был удостоен ордена Кутузова указом президента РФ Владимира Путина.