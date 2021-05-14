РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В подмосковном Подольске на улице Дружбы водитель сбил ребенка при переходе дороги на нерегулируемом пешеходном переходе, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

13 мая в 17:20 в городском округе Подольск на улице Дружбы у дома №4 водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства произошедшего.