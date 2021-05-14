РИАМО - 14 мая. В 2022-2023 годах планируется запустить движение по следующим направлениям Московских центральных диаметров. Третий МЦД пройдет от Зеленограда до Раменского, а четвертый - по Киевскому и Горьковскому направлениям Московских железных дорог, сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что действующие направления МЦД востребованы у жителей Московского региона.

«До пандемии более 500 тыс. пассажиров ездили каждый день. А когда сократились ограничения, то пассажиры вернулись на диаметры быстрее, чем в Московский метрополитен. Более того, в марте этого года установлен новый рекорд – 575 тысяч пассажиров», — сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что скоро будут запущены еще два диаметра. Дать им старт планируют в 2022-2023 году.

«И еще миллионы москвичей, жителей Московской области, увидят преимущества: это минимальные интервалы движения в час пик от 5 до 7 минут, вне часа пик поезда будут ходить без окон», — добавил он.

Ликсутов отметил, что акцент сделают на пассажирскую инфраструктуру – удобные станции, навесы, информационное табло.

«Возможно, что-то может быть перенесено и на 2024 год. Но стараемся все сделать максимально быстро и качественно. Чтобы жители видели, что современный ж/д транспорт – это конкурент личной машине, и пользовались им», — заключил Ликсутов.

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