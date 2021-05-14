РИАМО - 14 мая. 15 мая во всех округах Подмосковья пройдет центральный день эколого-патриотической акции «Лес Победы». По инициативе губернатора региона Андрея Воробьева с 2013 года каждую весну жители вместе с лесничими озеленяют города и леса в память о тех, кто отдал свои жизни во время Великой Отечественной войны, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Акция началась 26 апреля. С этого момента посадили более 41 тыс. деревьев и кустарников. На землях лесного фонда обычно сажают липы, ели, дубы, сосны. В муниципалитетах высаживают акации, сирень, боярышник, жасмин, барбарис, шиповник, клен, черемуху, рябину и калину.

Посадить дерево в лесу или недалеко от дома можно до 25 мая. Подготовлено свыше 670 участков площадью около 115 га. По планам, за всю акцию высадят более 280 тыс. деревьев и кустарников.

Площадку для участия в акции можно выбрать на интерактивной карте геопортала Подмосковья в разделе «Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы» по ссылке. Там также можно посмотреть контакты ответственных за каждый участок. На каждой территории подготовлены ведра, лопаты или мечи Колесова, саженцы, сеянцы. Всем участникам расскажут, как правильно сажать деревья.

Второй год Подмосковье в рамках акции «Лес Победы» принимает участие в федеральной кампании «Сад памяти». В России планируют высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне.

Жителей региона призвали всей семьей участвовать в акции «Лес Победы». Участникам акции нужно взять с собой резиновые сапоги и перчатки, одеваться нужно по погоде.

Свыше 41 тыс деревьев и кустарников высадили в Подмосковье в рамках акции «Лес Победы»>>