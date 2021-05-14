РИАМО - 14 мая. В возрасте 85 лет умерла заслуженный работник культуры России Ванда Леонова, она была вдовой знаменитого актера Евгения Леонова, сообщает Газета.ru.

Леоновой не стало 13 мая, она попала в реанимацию в феврале. Она была одной из старейших сотрудниц театра «Ленкома Марка Захарова» и отдала театру порядка 50 лет жизни.

Ванда Леонова избегала выходов в свет и не давала интервью. «Ленком» регулярно финансово поддерживал ее.

Ванда Стойлова (в девичестве) родилась в Свердловске в 1935 году. С Леоновым познакомилась на гастролях. Они поженились в ноябре 1957 года. В 1959-м у пары родился сын Андрей, также ставший актером.