РИАМО - 14 мая. В Московской области перед судом предстанут члены банды, обвиняемые в совершении серии преступлений, в том числе четырех убийств, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

В сентябре 2009 года двое граждан Таджикистана создали на территории Московского региона банду и вовлекли в нее еще ряд соотечественников. Действовали они в период с 2009 по 2013 годы, совершив при этом убийство четырех человек и покушение на убийство трех граждан.

Так, в Москве в 2009 году бандиты совершили убийство одного и покушение на убийство трех человек на территории рынка. Кроме этого, в 2010 году обвиняемые убили двух соотечественников в Пушкинском районе Подмосковья.

Долгое время преступления не удавалось раскрыть, но в 2017 году удалось выйти на след членов банды. В ходе предварительного следствия с одним из членов банды было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В 2019 году его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Расследование дела в отношении остальных членов банды сейчас завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно передано в Мособлсуд для рассмотрения по существу.

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