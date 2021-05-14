РИАМО - 14 мая. Ремонтные работы по программе губернатора «Мой подъезд» проводятся более чем в 1,8 тыс. подъездов домов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Всего в 2021 году запланировано отремонтировать 13 196 подъездов многоквартирных домов Подмосковья. С начала года уже отремонтировано около 1,2 тыс. подъездов.

«Сегодня ведутся работы по ремонту подъездов во всех городских округах Подмосковья. Порядка 1810 подъездов находятся в разной степени готовности», – сказал министр областного ЖКХ Антон Велиховский.

По его словам, больше всего объектов ремонтируют в Орехово-Зуеве (165 подъездов), Электростали (98), Сергиевом Посаде и Шатуре (более 80).

Программа «Мой подъезд» действует в регионе с 2016 года, более 83 тыс. подъездов уже отремонтировано.

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