РИАМО - 14 мая. После передачи московских трамваев в ведение метрополитена в январе этого года их скорость выросла с 15% до 20%, сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«В метро в несколько раз выше требования к рельсам, к подвижному составу, чем в трамвайном хозяйстве Москвы. Поэтому самые жесткие стандарты, самые жесткие требования к качеству поездки, к безопасности, мы распространим на московский трамвай», — сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что трамвай для жителей стал более надежным, а ремонт путей теперь стараются делать в ночные «окна».

«За короткий период времени надо успеть отремонтировать, привести в нормальное состояние всю инфраструктуру. Это очень напряженная работа. Профессионалы из метро теперь работают и над тем, чтобы инфраструктура трамвая отвечала самым строгим требованиям, и чтобы время ремонтов сокращалось», — добавил Ликсутов.