РИАМО - 14 мая. В пятницу по результатам внеочередной отчетно-выборной конференции федерации футбола Московской области новым председателем организации избрали вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Дениса Соловьева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Мы прошли по всем пунктам программы мероприятия. Нас поддержали и министерство физической культуры и спорта Московской области, и Российский футбольный союз. Мы постараемся максимально плотно встроиться в ту работу, которую проводят эти организации, чтобы в разы повысить эффективность федерации. Мы хотим создать рабочую экосистему, которая будет включать работу с муниципальными и профессиональными клубами», - сказал Соловьев.

Во время конференции министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил игру клуба «Химки» в рамках Тинькофф Российской премьер-лиги. Так, по словам Терюшкова, «Химки» смогли удивить многих. Они вышли в РПЛ и продемонстрировали в сезоне хороший результат. Министр уверен, что данная тенденция сохранится и в следующем сезоне.

«В клубе хорошо работает академия, и «Химки» будут опираться и рассчитывать на собственных молодых футболистов. Думаю, клуб будет поставщиком игроков в национальную сборную», – рассказал Терюшков.

Кроме того, во время конференции делегаты провели голосование за новую редакцию устава организации, которая соответствует рекомендациям РФС, а также избрали новый состав президиума.

Терюшков подчеркнул, что в настоящее время в Подмосковье футболом занимается свыше 160 тыс. человек, среди которых 22 тыс. – дети. После того, как «Химки» перешли в Тинькофф Российскую премьер-лигу, футбол обрел новый стимул для развития. В настоящее время планируется подготовка стратегии развития спортивного резерва и следование ей в дальнейшем.

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