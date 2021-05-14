РИАМО - 14 мая. Московское метро считается не только транспортным объектом, но и культурным наследием, которое следует сохранить, поэтому метрополитен должен иметь возможность реставрации своей инфраструктуры, сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Мы долго к этому готовились и получили от министерства культуры специальное разрешение, которое дало нам право самим реставрировать исторические объекты. При этом департамент культурного наследия Москвы обязательно наблюдает за процессом», — сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

По его словам, те работы, которые требуют особого внимания, делают самостоятельно на 2-3 станциях в год.

«Например, когда мы меняем эскалаторные комплексы, мы проводим полный капитальный ремонт всей станции. Не только меняем эскалатор, но и приводим в порядок и внешний вид, и благоустраиваем территорию вокруг станции, и восстанавливаем по чертежам ее первоначальный вид», — добавил он.

В прошлый раз капремонт в метро проводили в 70-е и 80-е годы. Тогда многие мозаики просто закрашивали: не хватало времени и денег.

«Мы находим архивные чертежи, документы, спрашиваем иногда родственников архитекторов, инженеров, которые строили эти станции, может быть, у них дома остались полезные материалы. Стараемся это учесть в нашей работе, и к каждой станции, к каждой детали относимся очень трепетно, понимая огромную ответственность», — подчеркнул Ликсутов.

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