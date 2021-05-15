РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 мая. В Щелковском городском парке культуры и отдыха в субботу состоится открытие летнего сезона, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В 12:00 пройдет концертная программа Щелковского духового оркестра, а в 18:00 - литературно-музыкальная программа «Любофф. Любофф.» любительского театра «Атмосфера».

В программе открытия прозвучат кавер-версии песен групп «Кино», «Ума Турман» и «Нервы», песни Владимира Высоцкого и Гарика Сукачева, стихи российских и зарубежных авторов, а также авторская поэзия.​