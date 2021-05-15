РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. На стадионе «Урожай» в поселке Томилино городского округа Люберцы в субботу в 12:00 состоится Открытый турнир по воркауту на кубок РОО «РосМолСпорт МО», сообщили в региональной общественной организации.

Определять сильнейших будут в трех дисциплинах «уличной гимнастики» – подтягивание на перекладине, выход силой на две руки и отжимания на брусьях.

Лучшие участники турнира получат медали и грамоты, а победитель удостоится кубка «РосМолСпорта МО». Регистрация участников мероприятия начнется в 11:00. Главным судьей турнира будет опытный спортсмен, член Общественной палаты Люберец Юрий Исаев.

Спортивное мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт Московской области» и МУ «Дирекция спортивных сооружений» при поддержке администрации Люберец и Общественной платы округа.