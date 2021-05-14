РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. На комплексной спортивной площадке на Парадном проезде Подольска по гарантии заменили резиновое покрытие, которое испортилось после укладки в мороз, сообщила зампред совета депутатов округа Любовь Ушанева.

По программе инициативного бюджетирования во дворе домов №№4, 4А на Парадном проезде установили комплексную спортплощадку. Монтаж ограждения и оборудования выполнили качественно и быстро, а резиновое покрытие, которое делали при отрицательных температурах, требовало замены.

«Так как действовал гарантийный срок, провели работы по полной замене покрытия. 14 мая совместно с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем, председателем комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Александром Городничевым и председателем совета дома №4 Татьяной Костиной произвели контрольный осмотр площадки: новое покрытие сделано качественно и с правильным техническим уклоном, замечаний по произведенным работам нет», - написала Ушанева в своем Instagram-аккаунте.

Также она обсудила с жителями возможность войти в программу инициативного бюджетирования в 2022 году для дальнейшего благоустройства двора.