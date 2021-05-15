РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мая. В Королеве в субботу пройдет городской праздник «Космос – мечтает» в честь 75-летия ЦНИИМаш, сообщает пресс-служба городской администрации.

Праздник начнется в 12:00 на Центральной площади у ЦДК имени Калинина. Гостей праздника ждут надувное шоу, выступление ансамбля волынщиков, иллюзионистов и музыкантов. В 21:00 начнется лазерное шоу, которое продолжится салютом.

В сквере Покорителей космоса можно будет посмотреть прототипы аппаратов Циолковского, также обустроят фотозону, будут артисты на ходулях. Для гостей организуют мастер-классы, можно будет увидеть выступление джамперов. В Центральном парке покажут фильмы о космосе, начнутся сеансы в 12:00. В 20:00 состоится световая инсталляция на мемориале Славы.