РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Жители подмосковного Красногорска в субботу смогут принять участие в экологической акции по очистке берегов Москвы-реки, сообщили в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В 10:00 в селе Ильинское пройдет субботник в рамках всероссийской акции «Вода России» по расчистке береговых линий. Представители правительства Московской области, регионального министерства экологии и природопользования, администрации Красногорска, Всероссийского общества охраны природы, бизнеса и общественных организаций, палаты молодых депутатов при Мособлдуме, а также волонтеры Подмосковья и неравнодушные местные жители уберут мусор вдоль реки Москвы.

Из собранного мусора художественный руководитель арт-резиденции Московской области Роман Соломатин и художник Иван Замес создадут арт-объект.

Акция «Вода России» проводится 7 лет, на сегодня к ней присоединилось около миллиона человек во всех 85 регионах страны, в том числе и в Подмосковье.

Акция пройдет при поддержке правительства Московской области, Главного управления социальных коммуникаций региона, администрации Красногорска, палаты молодых депутатов при Московской областной думе, Федерального агентства водных ресурсов «Вода России», общественного экологического движения «САМ» и движения «Волонтеры Подмосковья».

Координаты акции: 55.752134, 37.244064.