РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 мая. В ходе очередного рейда в подмосковных Котельниках эвакуировали 15 автомобилей у водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники администрации Котельников совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» и управлением государственного автодорожного надзора Московской области провели очередной рейд, направленный на соблюдение правил дорожного движения. Проверка проводилась в отношении водителей, занимающихся перевозкой пассажиров.

В результате рейда проверили 47 водителей, выявили 19 нарушений административного законодательства. Также эвакуировали 15 автомобилей.

Данные рейды в Котельниках проходят регулярно.