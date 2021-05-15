РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Филиал Музея Победы в подмосковном Красногорске приглашает на бесплатные мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» в субботу, сообщили в пресс-службе учреждения.

Красногорский филиал Музея Победы подготовил праздничную программу в рамках акции. Вход в музей будет бесплатным с 17:00 до 22:00.

Гостей филиала в этот день ждут экскурсии по экспозиции и мастер-классы. Для взрослых проведут уникальную экскурсию «Мистика войны». Гид познакомит участников с мистическими историями и легендами времен Великой Отечественной войны. Юных посетителей в это время ждет программа «Мохнатые герои» о животных, служивших связистами, санитарами и диверсантами в военное время.

Кроме традиционных экскурсий подготовили к «Ночи музеев» 4 специальных мини-программы. Это пятиминутные рассказы о плакатах, выпущенных в первые дни войны, о фронтовых бригадах, об искусстве фотомонтажа на примере работ Александра Житомирского из фондов музея и об истории песен «Катюша» и «Огонек».

Все желающие также смогут принять участие в мастер-классе «Волшебство и магия». Участникам покажут, как сделать летающие конфеты с секретом, как превратить воздушный шарик в почтовую сову, а музейную указку – в волшебную палочку.

Также в этот день отметят 35-летие Красногорского филиала. Посетителей познакомят с историей музея и пригласят поучаствовать в закладке капсулы времени. Гости увидят концерт солистов народных хоров «Опалиха» и «Подмосковье» и выставку «Нам 35+», приуроченную ко дню рождения музея.