РИАМО - 14 мая. Благотворительная ярмарка в рамках акции «Белый цветок» прошла в Дмитровской средней общеобразовательной школе №1 им. В.И. Кузнецова, сообщила замдиректора по воспитательной работе учреждения Татьяна Соломенцева.

«Благотворительный фонд «Детский хоспис» проводит акцию «Белый цветок». Цель акции – поддержание деятельности детских хосписов. В рамках акции мы проводили «Уроки добра», ярмарку. Вырученные средства будут перечислены на адрес хосписа», – написала Соломенцева в своем Instagram-аккаунте.

Она также поблагодарила родителей, детей и учителей, которые приняли участие в акции «Белый цветок».

Акция «Белый цветок» – это продолжение традиций благотворительности, существовавших в России до революции. Впервые «День Белого цветка» состоялся в Санкт-Петербурге в 1911 году, целью мероприятия был сбор средств на лечение больных туберкулезом. Волонтеры предлагали горожанам приобрести цветы по цене, которую назначали сами покупатели.

Частью акции «Белый цветок» являются «Уроки добра» в школах, на которых ученикам младших классов рассказывают о важных человеческих качествах и о том, что людям с инвалидностью необходима поддержка.