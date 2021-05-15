РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. В городском округе Люберцы в субботу проведут экологическую акцию «Лес Победы», во время которой планируют высадить около 15 тыс. саженцев деревьев и кустарников.

В этом году центральной площадкой станет участок площадью порядка 3 га у деревни Торбеево. Там высадят порядка 13,2 тыс. сеянцев сосны. Посадочным материалом и необходимым инвентарем всех желающих обеспечат.

Акция состоится и на общегородских территориях. По 103 адресам планируется высадка более 1 660 саженцев березы, клена, липы, сирени. По многочисленным обращениям жителей вдоль Комсомольского проспекта тоже высадят саженцы.

Подробный адресный перечень можно посмотреть на сайте люберцы.рф, кликнув на тематический баннер.