РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. Около 2,5 тыс. детей ждут своей очереди в ясельные группы детсадов Люберец, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу он отчитался перед жителями о результатах деятельности за 2020 год.

«Очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет у нас практически отсутствует, но есть потребность в ясельных группах. Сейчас такие группы посещают 2 237 детей, и еще нужны места в яслях для 2,5 тыс. детишек», - сказал Ружицкий.

Для решения проблемы в апреле 2021 года на базе детсадов №№15 и 16 открыли четыре мини-детских сада на первых этажах жилых домов микрорайона Зенино. Они рассчитаны на 80 детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. До конца этого года будут открыты еще 100 мест в мини-садике на улице Весенней.

Также Ружицкий подчеркнул, что в 2020 году открыли детский сад №8 «Теремок» на 360 мест в новом микрорайоне поселка Мирный и два новых корпуса к детскому саду №15 «Бригантина» на 370 мест в микрорайоне Самолет.

«Уже построен и готовится к открытию детский сад на 350 мест в ЖК «Новокрасково». Кроме того, за счет инвесторов будет построен детский сад на 220 мест в ЖК «Люберцы Парк», - заключил Ружицкий.