РИАМО - 14 мая. В 2021 году в столице планируют ввести в эксплуатацию порядка 1,5 млн кв. м жилья по программе реновации, также продолжится поиск новых стартовых площадок для реализации программы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В этом году в рамках программы реновации мы планируем ввести в эксплуатацию порядка 1,5 млн кв. м жилья, передать под заселение почти 1 млн. кв. м и обеспечить начало переселения около 30 тыс. жителей», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также, по его словам, продолжится поиск стартовых площадок для реализации программы. Сейчас их подобрано уже 500 штук общей площадью 7,9 млн кв. м. Они находятся во всех административных округах города.

«Сюда в том числе входят 133 территории мощностью 2,3 млн кв. м, сформированные на месте отселяемых домов. При этом для ускорения реализации программы мы постоянно ведем работу по подбору дополнительных стартовых площадок», - добавил Бочкарев.

В активной фазе строительства сейчас находится 2,8 млн кв. м жилья по реновации. Переездом занимаются 38 тыс. жителей Москвы.

Программа реновации старого жилья в Москве была утверждена мэром города Сергеем Собяниным в 2017 году. Она касается 1 млн москвичей и 5175 домов.

Около 3 млн кв м жилья по реновации находится в активной фазе строительства в Москве>>