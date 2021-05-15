РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. В театре кукол «Огниво» городского округа Мытищи в субботу и воскресенье изменится режим работы кассы, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

В субботу касса театра работает с 15:00 до 19:00, а в воскресенье - с 10:00 до 12:00.

Театр кукол «Огниво» основали в 1992 году по инициативе действующего на то время главы Мытищ Анатолия Астрахова и народного артиста России, художественного руководителя театра Станислава Железкина.

Учреждение располагается по адресу: улица Шараповская, дом 4, корпус 1. Телефон кассы: +7(495)583-36-70.​​