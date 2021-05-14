РИАМО - 14 мая. Монолитные конструкции станции «Пыхтино» строящегося участка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена построены на 33%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
Он добавил, что на станции также ведутся гидроизоляционные работы. После монтажа монолитных конструкций строители приступят к отделочным работам и монтажу внутренних инженерных систем.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов отметил, что на второй станции участка – «Внуково» - также ведутся активные работы.
«На станции «Внуково» почти на 80% завершено устройство ограждающих конструкций, продолжаются разработка котлована и устройство монолитных конструкций», – рассказал Кравцов.
По его словам, общая строительная готовность участка продления Калининско-Солнцевской линии составляет 19%.
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро.
«Сегодня запускаем еще одну проходку от «Пыхтина» до «Рассказовки». Я думаю, что в течение года пройдем эти тоннели. В следующем году пройдем тоннели от «Пыхтина» в другую сторону, до «Внукова». В 2023 году будет создана уникальная линия. Метро Москвы придет в аэропорт Внуково. Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов», – отметил Собянин.
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