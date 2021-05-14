РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. Правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами изменились с 1 апреля, за 1,5 месяца в Госавтоинспекции Балашихи лишь 19 из 3 тыс. человек смогли с первого раза сдать экзамен по новым правилам, сообщил старший государственный инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Максим Пикалов.

В пятницу в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за январь-апрель текущего года. На мероприятии также присутствовал начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции майор полиции Александр Соколов.

«С 1 апреля 2021 года вступили в силу изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. За 1,5 месяца нашим подразделением проведено более 3 тыс. практических экзаменов по новым правилам. Кандидаты в водители показали очень слабую подготовку. С первого раза экзамен сдали всего лишь 19 человек. Это составляет менее 1% из всех кандидатов», - сказал Пикалов.

Он добавил, что первый этап состоит из теоретического экзамена с использованием средств видеофиксации и практического экзамена в городе, в условиях реального дорожного движения. Из экзамена исключили площадку. Но автошколы как и прежде осуществляют подготовку кандидатов на площадках, что является неотъемлемой частью в подготовке именно к выезду в город.

Еще одно нововведение касается маршрута сдачи экзамена. Ранее у каждого РЭО ГИБДД был свой утвержденный маршрут, включающий в себя перекрестки, пешеходные переходы, развороты, позволяющие оценить навыки будущего автомобилиста. Теперь утверждается лишь перечень улиц, проспектов и так далее, на которых допускается проведение экзамена. Сам же маршрут каждый раз может меняться - его определяет экзаменатор во время движения.

«Ранее, когда кандидаты сдавали экзамены по старым правилам, они заучивали маршруты, зубрили как теоретическую, так и практическую его часть, поэтому процент сдачи был выше. Но кандидаты должны, в первую очередь, не просто заучивать теорию, кататься по одному маршруту, заучивая все маневры, а именно понять специфику вождения ТС и более серьезно относиться к практической части вождения», - заключил Пикалов.

Если кандидат-водитель не будет согласен с тем, что ему отменили результаты практического экзамена, он сможет их обжаловать и аннулировать. В этом случае будет проведена повторная проверка и осуществлен прием практического экзамена.