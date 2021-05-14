РИАМО - 14 мая. Почти до плюс 30 градусов прогреется воздух в Москве в начале следующей недели, сообщается на сайте «Метеовести».

Согласно прогнозу, с 17 мая в столице рассеются облака, а температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла.

До конца текущей недели высокой температуре помешают ливни и грозы. В связи с этим температура в городе составит плюс 23-25 градусов.

В пятницу до 21:00 в столице прогнозируются дождь, гроза, а также град и усиление ветра с порывами до 17 м/с.

В Московском регионе в связи с грозой до вечера 15 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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