РИАМО - 14 мая. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе планируют в ближайшее время обследовать 2,5 тыс. лифтов старше 20 лет на предмет необходимости замены, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Сейчас в Подмосковье находятся 2,5 тыс. лифтов в возрасте 20-25 лет. Сотрудники эксплуатирующих компаний должны до 1 июня обследовать их, чтобы скорректировать программу ремонта и замены летом.

«Соответственно, новые договоры будут заключены не ранее осени, благо, у замены лифтов нет сезона», – сказал генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Замена лифтов коснется более 200 тыс. жителей Подмосковья. Сейчас в программу включили 357 лифтов в 119 домах.

В Московской области реализуется самая масштабная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. За указанный период планируется отремонтировать в общей сложности 44 014 домов.

Губернатор Подмосковья поручил заменить в жилых домах лифты старше 20 лет>>