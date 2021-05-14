РИАМО - 14 мая. В ходе традиционного ежегодного отчета глава городского округа Реутов Станислав Каторов подвел итоги работы в 2020 году и определил планы на будущее, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Несмотря на всеобщий карантин и локдаун из-за пандемии Covid-19, для Реутова 2020 год стал прорывным в различных сферах, прежде всего – в области информационных технологий. В пандемию все мы научились работать и учиться дистанционно, стали больше использовать онлайн-сервисы, сделали наш муниципальный сегмент Центра управления регионом действенным инструментом, чтобы слышать мнения наших жителей и вовремя реагировать на возникающие вызовы», – сказал Каторов.

В 2020 году город достиг значительных результатов: открыт новый Дом культуры, благоустроена новая пешеходная зона, проведен глобальный ремонт в одной из школ, где в рамках сотрудничества с одним из столичных вузов оборудованы и размещены новые медико-биологические классы.

«Работы по благоустройству улицы Южной прошли в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», также в 2020 году на участке Юбилейного проспекта от улицы Южной до здания «Ростелекома» с обеих сторон обновили пешеходные дорожки, сделали выделенные полосы для велосипедистов, оборудовали 117 дополнительных парковочных мест», – отметил глава Реутова.

Он напомнил, что по индексу благоустройства городов Министроя России Реутов два года подряд занимает высшие строчки в стране, а в категории больших городов удерживает лидерские позиции.

«Только опираясь на мнение наших жителей, количество которых уже превысило 108 тыс. человек, мы можем двигаться вперед и развивать наш город. Услышать каждого – наша задача!» – заключил Каторов.