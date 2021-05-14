РИАМО - 14 мая. Основные конструкции метромоста на перегоне между будущими станциями «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии столичного метро готовы на 99%. В настоящее время работы находятся на финальной стадии. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Метромост длиной 460 м, который строится на перегоне «Пыхтино – Внуково» нового участка Калининско-Солнцевской линии метро, станет 12-м по счету и вторым по протяженности в Москве. Для полного завершения работ по метромосту остается выполнить комплекс работ по его покраске, монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что у объекта возведены все 23 опоры. Бетонирование 22 пролетных строений завершено. В настоящее время проходят работы по устройству деформационных швов.

После того, как работы по строительству моста будут окончательно завершены, метростроители начнут обустройство гидроизоляции и устройство верхнего строения пути. Таким образом, рабочие уложат балластный щебень, шпалы и рельсы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии московского метро.