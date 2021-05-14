РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 мая. В пятницу состоялся отчет главы городского округа Щелково Андрея Булгакова, на котором он озвучил итоги 2020 года и рассказал обо всех важных направлениях, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Нельзя не отметить достижения по главному рейтингу Московской области. В первом квартале 2020 года Щелково было на 22 месте из 60, в «красной зоне» находились восемь направлений. Придя в округ, проанализировал каждый показатель, объединил команду, нацеленную на результат. Были составлены дорожные карты с четкими сроками. На конец третьего квартала вышли на 15 место. Год завершили уже на восьмом. Цель на 2021 – занять еще более высокие позиции», – сказал Булгаков.

Он отметил, что за прошедший год было реализовано множество проектов, только на одну сферу ЖКХ был направлен 1 млрд 238 млн рублей, что больше, чем в 2019 году. При этом, несмотря на все сложности прошлого года, министерство экономики и финансов Московской области посчитало бюджет округа сбалансированным, грамотно распределенным и не вызывающим опасений даже в сложных условиях пандемии. Городской округ вошел в число лучших муниципалитетов по качеству исполнения и планирования бюджета.

Также была отмечена большая роль медицинских работников в борьбе с коронавирусом, тех, кто работал в «красной зоне», на скорой помощи или просто заботился о пациентах, что позволило плавно преодолеть пик заболеваемости.

Кроме того, глава поблагодарил совет депутатов за плодотворную работу с административной командой и принятие бюджета.